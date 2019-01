Handball Alle hoffen auf Rückkehr von Martin Strobel

"Jammerschade, dass er nach den guten Leistungen jetzt mit Kreuzbandriss lange ausfällt. Auch für Balingen ein harter Schlag", so Jochen Kilguß, Trainer der SG Schenkenzell/Schiltach, der auf eine vollständige und baldige Genesung hofft, "dass Strobel noch weitere schöne Handballjahre dranhängen kann. Wobei die Rückrunde in der 2. Liga für ihn sicher gelaufen ist." Auch wenn der WM-Titel eine "Entschädigung" für den HBW-Spielmacher wäre. "Aber diese schwere Knieverletzung ist für einen Handballer fast das Schlimmste was passieren kann – auch wenn der Titel dann ein kleiner Trost wäre", weiß Kilguß.

Beate Vollmer und Christine Haaser betonen: "Als Baden-Württemberger und Balinger Fans sind wir mächtig stolz, dass ein Zweitligaakteur wie Martin Strobel als Spielgestalter das Angriffsspiel des DHB-Teams maßgeblich lenkt – bis zu seiner Verletzung." Genesungswünsche daher seitens der SG Schenkenzell/Schiltach: "Wir wünschen ihm auf diesem Wege von uns allen gute Besserung und eine schnelle Rückkehr ins Balinger Team. Wir hoffen, dass der monatelange Ausfall von Strobel den Wiederaufstieg des HBW nicht gefährdet."

Dass mit Martin Strobel vom HBW Balingen-Weilstetten auch die Region im DHB-Team vertreten ist, "das macht sicher stolz und stärkt nochmal das Identifikationsgefühl mit der deutschen Mannschaft", sagt Julian Roming. Der Schramberger fügt an: "Es zeigt mir auch, dass bei uns in der Region gute Arbeit in den Vereinen geleistet wird und es Spieler bis nach ganz oben schaffen können." Roming wünscht Strobel nicht nur eine schnelle Genesung, sondern eine baldige Rückkehr beim HBW.