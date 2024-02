Handball im Zollernalbkreis: Änderungen sorgen für heftige Diskussionen

1 Aus drei mach eins: HVW-Präsident Hans Artschwager informierte über die geplante Verbandsreform. Foto: Eibner-Pressefoto/Fudisch / Eibner-Pressefoto

Bei der Abteilungsleiterversammlung des Handballbezirks Neckar-Zollern, in der Turn- und Festhalle in Hossingen informierte HVW Präsident Hans Artschwager über die Nachbesserungen im Rahmen der geplanten Verbandsreform, bei der die bisherigen drei Verbände zu einem verschmelzen.









Nach der Verschmelzung der drei Landesverbände (HVW, BHV und SHV) hätte der neue Verband HBW (Handball-Baden-Württemberg e.V.) heißen sollen. Da es hier durchaus Irritationen mit dem HBW Handball Balingen-Weilstetten hätte geben können wurde der Name des neu zu gründenden Verbandes im Vereinsregister auf Baden-Württembergischer-Handball-Verband e.V.(BWHV) geändert. Der Sitz wird in Freiburg sein, was die anwesenden Abteilungsleiter nicht nachvollziehen konnten, da der HVW mit weitem Abstand der größte Verband ist.