Handball A-Junioren Bundesliga: JSG will unter die besten Zehn in Deutschland

A-JUNIOREN BUNDESLIGA

JSG Balingen-Weilstetten – VfL Eintracht Hagen (Samstag 16 Uhr, Mey Generalbau-Arena). Nach zuletzt mehreren starken Jahren hatte die U19 der JSG Balingen-Weilstetten in der Vorsaison mitunter ihre Probleme und ihr gelang es erst über die Qualifikation sich eine weitere Saison im Oberhaus zu erspielen.

In eben jener Qualifikation bewiesen sich einige nominelle U17-Akteure, die zukünftig aufgrund des Alters fest zur U19 gehören werden, allen voran die Jugendnationalspieler Kalle Gaugisch und Fritz Henselek, die bei den Olympischen Spielen der Jugend im mazedonischen Skopje die Silbermedaille holten.

Intensive Wochen

„Die Vorbereitung war gemischt, denn in den ersten Wochen hatten wir aufgrund der Schule und der Auswahl nicht den kompletten Kader zur Verfügung. Die letzten drei Wochen waren wir mit Ausnahme von kurzzeitigen Ausfällen komplett, gewannen unter anderem ein Turnier in der Schweiz, das wir auch mannschaftlich nutzten, um mehr Zeit miteinander zu verbringen. Der letzte Test gegen Pforzheim, den wir knapp für uns entschieden haben, war noch einmal ein guter Gradmesser“, blickt JSG-Trainer Fabian Mayer zurück. Am ersten Spieltag empfängt die JSG nun den VfL Eintracht Hagen. „Ich sehe das Heimspiel gegen Hagen als Chance gut in die Saison zu starten, allerdings müssen wir von Beginn an präsent sein und an unsere Leistungen aus den letzten Wochen anknüpfen, denn Hagen hat sehr viel zweikampfstarke Spieler, die im Angriff immer wieder Durchbrüche erzielen möchten“, analysiert Mayer den Duellanten.

Namhafte Konkurrenz

„Wir sind bereit und vermutlich auch vollzählig“, geht Mayer auf die Personalsituation ein. Neben der JSG und Hagen werden TuSEM Essen, der TSV Bayer Dormagen, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, die Rhein-Neckar Löwen, Frisch Auf Göppingen, JANO FILDER, und das HLZ Friesenheim/Hochdorf die Zehnerstaffel in der A-Jugendbundesliga Süd komplettieren.

Klare Zielsetzung

„Unser Ziel ist es am Ende unter die Top Fünf zu kommen, was mit einem Platz unter den ersten Zehn in Deutschland und der vorzeitigen Qualifikation für die Bundesligasaison 26/27 einhergehen würde. So weit denken wir aber noch nicht, denn wir wollen uns mehr auf Zwischenziele fokussieren“, erläutert Mayer. Die ersten vier Teams der Südstaffel qualifizieren sich zudem für das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft.