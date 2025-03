Während die ganze 3. Liga Süd auf das Gipfeltreffen zwischen den Wölfen aus Würzburg und Liga-Primus HC Oppenweiler/Backnang schaut, geht es für den HBW Balingen-Weilstetten II am Sonntag (17 Uhr) ebenfalls mit einem richtigen Hammerspiel weiter.

Doppelte Motivation

Der punktgleiche EHV Aue reist nämlich an, um den dritten Tabellenrang zu erobern. Dabei dürften die Sachsen gleich doppelt motiviert sein, da die „Jung-Gallier“ gegen die Aue-Männer auswärts mit 38:35 (16:15) siegten. Die beiden Teams haben laut HBW-Coach Micha Thiemann unterschiedliche Voraussetzungen, dafür aber auch nicht unähnliche Spielzüge: „Aue ist ein Zweitligaabsteiger und sie wollen mit Sicherheit wieder direkt hoch. Sie haben Vollprofis mit Erfahrung in der ersten Liga, teilweise auch Nationalspieler im Kader. Beide Teams haben aber ein ordentliches Tempospiel, weshalb es auch Ähnlichkeiten gibt“, weiß Thiemann.

Lesen Sie auch

„Die genaue Kadersituation ist gegen Aue noch nicht klar, da die erste Mannschaft parallel spielt und wir noch nicht wissen, wer uns zur Verfügung steht. Die Langzeitverletzten sind weiterhin raus.“

Junge Spieler im Fokus

Dass sich der Zweitligist bei seiner Zweitvertretung bedient, ist so aber auch gewollt. In erster Linie ist der HBW II schließlich die Ausbildungsstätte für die zukünftigen Stars der „Hölle Süd“ – auch wenn die jungen Akteure in dieser Spielzeit schon einige Minuten in den Knochen haben, da es einige Verletzte gab. Für Thiemann ist das aber kein Grund, sein Team in Zukunft anders aufzubauen: „Die Kaderplanungen gehen wir für die neue Saison identisch an wie bisher. Wir werden nur Spieler mit Jahrgang 2005 oder jünger holen.“

Ohne Routiniers

Ältere Spieler seien zwar nicht geplant, ganz ausschließen wollte der Coach das aber nicht: „Routiniers sind Stand jetzt nicht eingeplant. Was aber nicht heißt, dass es völlig ausgeschlossen ist. Wir bauen weiterhin auf junge hungrige und talentierte Spieler – im Optimalfall mit Perspektive in Richtung HBW I.“ Mit Bennet Strobel hat sich ein HBW II-Akteur die Unterschrift bei den „Galliern“ verdient, was für die hohe Durchlässigkeit spricht.