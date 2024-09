Handball 3.Liga Süd: HBW2 gelingt ein starker Auftakt

1 Danil Dyatolv war mit elf Toren bester Werfer des HBW II in Erlangen. Foto: Kara

Mit einem 36:27 (17:13)-Erfolg beim HC Erlangen II ist die Thiemann-Sieben in die Saison gestartet.









„Viele Dinge sind so eingetroffen, wie erhofft“, resümierte HBW-Trainer Micha Thiemann nach der Partie bei der Bundesliga-Reserve in Mittelfranken. „Die Vorbereitung hat gezeigt, dass wir zwei starke Torhüter haben. Das hat sich in Erlangen bewahrheitet.“Fürwahr, gelang den Hausherren, die mit drei Spielern aus dem Erstliga-Kader angetreten waren, doch zunächst der bessere Start. Der HC führte nach sechs Minuten mit 5:2.