Handball 3. Liga Süd: Kein weiterer Coup für den HBW II

War das Team von HBW-Trainer Micha Thiemann in der Vorwoche noch mit 39:29 gegen den TSV Neuhausen/Filder erfolgreich gewesen, gab es für die „Jung Gallier“ gegen Konstanz nichts zu holen. „Konstanz war unfassbar gut. Ich habe in dieser Saison bislang noch keine so starke Mannschaft gesehen. Da kam wirklich alles zusammen; bei Konstanz ist der Knoten geplatzt“, zollte Thiemann dem Gegner großes Lob. Hinzu kam die schmale personelle Besetzung der „Jung Gallier“, die auf die Junioren-Nationalspieler Kalle Gaugisch und Friederich Henselek verzichten mussten, und den zuvor erkrankten Routinier Louis Mann nur sporadisch einsetzen konnten.

Bei Konstanz platzt der Knoten Dennoch gestalteten die die Gastgeber die Anfangsphase ausgeglichen und lagen nach fünf Minuten nach dem Treffer von Neo Wehrli mit 4:3 in Front. Dies sollte aber die letzte Führung des HBW II in dieser Partie sein. Mit zwei Treffern in Folge von Felix Sproß und Lars Michelberger zum 4:5 drehte die HSG den Spielverlauf.

Daan van Vliet bricht sich die Nase

Und kam für das Heimteam auch noch Pech dazu: Daan van Vliet bekam beim einem Zweikampf den Ellbogen seines Gegners ins Gesicht, brach sich die Nase und war damit raus.

„Das konnten wir nicht mehr auffangen“, sagt Thiemann, der mitansehen musste, wie der Zweitligaabsteiger im weiteren Verlauf der ersten Hälfte seine Führung sukzessive ausbaute, ehe Lars Bänsch zwei Sekunden vor der Pausensirene zum 10:16-Halbzeitstand verkürzte.

Ex-Zweitligist baut nach der Pause den Vorsprung aus

Nach der Pause bauten die Handballer vom Bodensee den Vorsprung gar auf 18:10 (32.) aus. Und die HSG blieb weiter am Drücker und führte nach 40 Minuten durch den Treffer von Lukas Dietrich zum 23:13 erstmals mit zehn Toren. „In der Schlussphase sind uns dann die Kräfte geschwunden“, liefert Thiemann die Erklärung dafür, warum die HSG fünf weitere Treffer in Folge zum 28:13 (45.) nachlegte. Sem Banzhaf beendete mit dem 14:28 (45.) die achtminütige Torflaute der Hausherren, die in der Schlussviertelstunde nicht verhindern konnten, dass Konstanz den Vorsprung zum 36:19-Sieg ausbaute. HBW II: Bierfreund, Hajdu; Flad (3), van Vliet (2), Römer, Eisele (2), Milosavljevic, Bänsch (3), Banzhaf (1), Locher (2/1), Mann (1), Selinka (1), Wehrli (3).