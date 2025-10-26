Handball 3. Liga Süd: Kein weiterer Coup für den HBW II

Der HBW Balingen-Weilstetten II kommt gegen den bärenstarken Zweitligaabsteiger HSG Konstanz beim 19:36 (10:16) unter die Räder.
War das Team von HBW-Trainer Micha Thiemann in der Vorwoche noch mit 39:29 gegen den TSV Neuhausen/Filder erfolgreich gewesen, gab es für die „Jung Gallier“ gegen Konstanz nichts zu holen. „Konstanz war unfassbar gut. Ich habe in dieser Saison bislang noch keine so starke Mannschaft gesehen. Da kam wirklich alles zusammen; bei Konstanz ist der Knoten geplatzt“, zollte Thiemann dem Gegner großes Lob. Hinzu kam die schmale personelle Besetzung der „Jung Gallier“, die auf die Junioren-Nationalspieler Kalle Gaugisch und Friederich Henselek verzichten mussten, und den zuvor erkrankten Routinier Louis Mann nur sporadisch einsetzen konnten.