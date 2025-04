1 Nichts anbrennen ließ der HBW II gegen Landshut. Foto: Kara

Mit einem 41:34-Sieg gegen Schlusslicht TG Landshut verwöhnt der HBW Balingen-Weilstetten II seine Fans im letzten Heimspiel der Saison.









Die Zuschauer in der Balinger Mey Generalbau Arena erlebten eine ereignisreiche Anfangsphase, in der sich beide Mannschaften einen Schlagabtausch in Sachen Toren lieferten und die Gäste aus Niederbayern sogar mehrmals in Führung lagen.