Handball 3. Liga Süd: HBW II nimmt dritten Anlauf

Zwei Niederlagen vor heimischer Kulisse stehen für die Gastgeber bislang zu Buche – Zeit also die ersen Zähler auf das Konto zu bringn. Doch ein Selbstläufer wird das dritte Heimspiel in der Mey Generalbau Arena für die „Jung-Gallier“ nicht. Das weiß auch HBW-Trainer Micha Thiemann. „Erlangen-Bruck ist ein starker Aufsteiger. Einige Spieler wurden in der Jugend beim HC Erlangen ausgebildet“, sagt der Balinger Übungsleiter, der in Lasse Schmid im linken Rückraum, Philipp von Alvensleben in der Mitte und Jonas Poser auf Linksaußen die Schlüsselspieler des Gegners benennt.

Neuling verfügt über starkes Tempospiel „Poser ist sehr quirlig, und hat viel Selbstvertrauen. Das Tempospiel läuft fast ausschließlich über ihn.“ Fürwahr, gelangen doch Poser in den bisherigen vier Spielen bereits 43 Tore. „Da brauchen wir ein sehr gutes Rückzugsverhalten, weil Erlangen-Bruck fast 60 Minuten die schnelle Mitte geht. Schmid und von Alvensleben sind sehr wurfgewaltig; da gilt es für uns, sie in schwierige Wurfpositionen zu bringen, damit sich unsere Torhüter auszeichnen können“, weiß Thiemann, worauf es ankommen wird.

Chancenverwertung als Manko gegen Pforzheim-Eutingen

„In der Abwehr spielen sie ähnlich wie wir. Deshalb werden wir uns auf unsere Dinge konzentrieren. Da haben wir uns im Training einige Sachen erarbeitet und sind auf einem guten Weg. Gegen Pforzheim-Eutingen haben wir uns viele gute Wurfpositionen erarbeitet; diese aber nicht genutzt. Das war das Haupt-Manko gegen die SG. Das müssen wir noch besser machen.“

Einige Personalien sind noch offen

In Sachen Personal weiß der HBW-Coach noch nicht genau, wer ihm am Wochenende alles zur Verfügung stehen wird. „Ob Bennet Strobel spielen wird, hängt auch davon ab, wie viel Einsatzzeit er am Freitagabend bekommt, wenn der HBW I gegen den TuS N-Lübbecke spielt. Einige Jungs sind etwas angeschlagen, so dass ihr Einsatz noch nicht fix ist. Ich wäre froh, wenn ich mit dem gleichen Kader spielen könnte, wie zuletzt gegen Pforzheim-Eutingen.“ Positiv: Neo Wehrli ist zwar wieder ins Training eingestiegen, für ihn kommt das Spiel aber wohl noch zu früh. Allerdings fallen Felix Eisele und Fabian Diermeier weiter aus.