Handball 3. Liga Süd: HBW II nimmt dritten Anlauf

Der HBW Balingen-Weilstetten II will am Sonntag um 17 Uhr gegen Aufsteiger TV Erlangen-Bruck die ersten Punkte unter Dach und Fach bringen.
Zwei Niederlagen vor heimischer Kulisse stehen für die Gastgeber bislang zu Buche – Zeit also die ersen Zähler auf das Konto zu bringn. Doch ein Selbstläufer wird das dritte Heimspiel in der Mey Generalbau Arena für die „Jung-Gallier“ nicht. Das weiß auch HBW-Trainer Micha Thiemann. „Erlangen-Bruck ist ein starker Aufsteiger. Einige Spieler wurden in der Jugend beim HC Erlangen ausgebildet“, sagt der Balinger Übungsleiter, der in Lasse Schmid im linken Rückraum, Philipp von Alvensleben in der Mitte und Jonas Poser auf Linksaußen die Schlüsselspieler des Gegners benennt.