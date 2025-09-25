Handball 3. Liga Süd: HBW II ist im Derby nicht der Favorit

Nach dem ersten Saisonsieg wartet nun auf den HBW Balingen-Weilstetten II der Lokalschlager am Freitagabend um 20.15 Uhr beim VfL Pfullingen.
„Das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue in einer hoffentlich enorm vollen Kurt-App-Halle. Da ist immer gute Stimmung und es wird ordentlich Energie in der Halle sein. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut; wir haben ja auch in der Vorbereitung gegeneinander gespielt“, sagt HBW-Trainer Micha Thiemann, der sein Team am Freitagabend in der Rolle des Außenseiters sieht.