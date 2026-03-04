Die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II freuen sich, zwei weitere Vertragsverlängerungen verkünden zu können: Mit Sem Banzhaf und Tim Römer verlängern beide Außen ihre Verträge beim HBW II. Für den Sportlichen Leiter Adrian Fuladdjusch ein echter Grund zur Freude: „Tim und Sem haben sich im Laufe der Saison zunehmend Spielanteile erkämpft und wichtige Schritte nach vorn gemacht. Es wird spannend zu sehen, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln.“

Römer will sich weiterentwickeln Tim studiert Sportwissenschaften in Tübingen. „Ich freue mich, ein weiteres Jahr mit dieser jungen Mannschaft zusammenzuspielen - und auf gemeinsame Aktivitäten mit meinen Mitspielern. Mein Ziel ist, mich handballerisch weiterzuentwickeln und mit dem HBW II nächste Saison erfolgreich zu sein. Der HBW bietet mir optimale Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln.“

HBW-Trainer Thiemann hält große Stücke auf seine Flügelspieler

Trainer Micha Thiemann hält große Stücke auf seine noch so jungen „Routiniers“ auf Rechts- und Linksaußen: „Tim und Sem haben beide eine ähnliche Rolle, hatten bisher mit Mischa und Felix sehr starke, ältere Konkurrenz. Sie haben sich Stück für Stück weiterentwickelt.“ Jetzt sollen sie als Flügelzange vorangehen. Das Rüstzeug dazu haben sie sich erarbeitet: „Sem hatte im Spiel gegen Horkheim 10 Tore erzielt, Tim ist seit Wochen in bestechender Form, hat in Erlangen-Bruck sogar auf Linksaußen Tore gemacht.“ Der Trainer hat in ihnen zwei ehemalige JSG-Spieler, die seit Jahren viel investiert haben und jetzt immer mehr die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Sie bekommen zusehends mehr Spielzeit und danken es mit Leistung. Was zeichnet sie aus? „Tim hat sich körperlich super entwickelt, beweist in der Abwehr richtig gutes Gefühl und holt immer wieder wichtige Steals. Im Angriff hat er ein sehr feines Handgelenk. Sem ist der etwas emotionalere Spieler, der die Mannschaft immer wieder pushen kann.“

Sem erläutert seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mich dazu entschieden, noch ein Jahr zu bleiben, weil man hier in Balingen einfach die beste Ausbildung bekommt und auch die besten Chancen hat, in Zukunft vielleicht auch mal höher zu spielen. Außerdem fühle ich mich sehr wohl im Team und verstehe mich sehr gut mit alle: Neben dem Handball studiere ich in Tübingen - das lässt sich auch gut mit dem Handball verbinden.“

Coach Thiemann attestiert seinen beiden Außen großes Potenzial: “Beide füllen ihre Rolle bestens aus, geben in jedem Training Gas. Auf sie ist absolut Verlass. In der nächsten Saison wird die Konkurrenz auf beiden Seiten jünger, mit den beiden werden wir wieder Super-Duos auf den Außen haben. Ich freue mich auf ihre weiteren Entwicklungsschritte.“