Der Handball-Drittligist Balingen-Weilstetten hat die Verträge mit den Außenspielern Sem Banzhaf und Tim Römer verlängert.
Die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II freuen sich, zwei weitere Vertragsverlängerungen verkünden zu können: Mit Sem Banzhaf und Tim Römer verlängern beide Außen ihre Verträge beim HBW II. Für den Sportlichen Leiter Adrian Fuladdjusch ein echter Grund zur Freude: „Tim und Sem haben sich im Laufe der Saison zunehmend Spielanteile erkämpft und wichtige Schritte nach vorn gemacht. Es wird spannend zu sehen, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln.“