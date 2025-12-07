Handball 3. Liga Süd: HBW Balingen-Weilstetten II feiert wichtigen Erfolg beim Schlusslicht

„Vieles wird davon abhängen, wer schneller zu seinem Spiel findet, die eigenen Fehler reduziert und die des Gegners maximal ausnutzt“, hatte Micha Thiemann im Vorfeld der Auswärtsaufgabe bei der HG Oftersheim/Schwetzingen zu Protokoll geben. Am Ende – das lässt sich nach den 60 Minuten bilanzieren – gelang das seinem Team etwas besser, der 32:28-Sieg war die Konsequenz.

Nichtsdestotrotz hatten die Hausherren, welche ganz am Ende der Tabelle platziert sind, den besseren Start: Nach 13 Minuten und dem Tor von Istvan Ferger führten sie mit 9:5, Thiemann nahm eine Auszeit für sein Team in Anspruch. Anschließend lief es besser und Lars Bänsch traf nach 24 Minuten zum 11:12 aus Sicht des HBW II.

Führung zur Pause

Ein 4:0-Lauf zum Ende des 1. Durchgangs sorgte dann sogar für eine Führung zur Pause, die Jung-Gallier waren mit 15:13 in Führung, Felix Eisele hatte den Halbzeitstand besorgt.

Es wurde aber alles andere als ein entspannter 2. Durchgang, denn die HG war zunächst wieder besser im Spiel. Nur sieben Minuten nach dem Seitenwechsel lagen sie mit 18:16 in Front. Es blieb aber ein Spiel der Wendungen, denn nun hatten die Gäste wieder eine starke Phase – das 23:19 (46.) war die Folge.

Gute Schlussphase

Ofersheim/Schwetzingen kämpfte sich nochmals zurück ins Spiel und sorgte acht Minuten vor dem Ende für den letztmaligen Ausgleich (25:25). Der HBW II war in der folgenden Phase aber besser und konnte sich vor allen Dingen auf Bänsch verlassen, der am Ende mit sechs Treffern von der „Platte“ ging und nur Felix Eisele (7) überboten wurde. Durch diesen Erfolg zieht die Thiemann-Sieben an der SG Köndringen-Teningen vorbei. HBW Balingen-Weilstetten II: Bierfreund, Hajdu; Nyesö (1), Gaugisch (3), Flad (4), Römer (1), Strobel, Eisele (7), Milosavljevic (2), Bänsch (6), Banzhaf (2), Locher (2), Mann (2), Selinka (1).