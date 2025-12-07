Handball 3. Liga Süd: HBW Balingen-Weilstetten II feiert wichtigen Erfolg beim Schlusslicht

Das Team von Micha Thiemann siegt bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 32:28. Felix Eisele und Lars Bänsch werfen sieben, respektive sechs Tore.
„Vieles wird davon abhängen, wer schneller zu seinem Spiel findet, die eigenen Fehler reduziert und die des Gegners maximal ausnutzt“, hatte Micha Thiemann im Vorfeld der Auswärtsaufgabe bei der HG Oftersheim/Schwetzingen zu Protokoll geben. Am Ende – das lässt sich nach den 60 Minuten bilanzieren – gelang das seinem Team etwas besser, der 32:28-Sieg war die Konsequenz.