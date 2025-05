Damit schließen die „Jung Gallier“ die Spielzeit in der 3. Liga Süd als Tabellen-Achter mit 31:29 Punkten ab.

„Die Jungs haben es, wie vergangene Woche, noch einmal geschafft, eine konzentrierte Leistung zu zeigen. Es ist uns gelungen, die Stärken der Kornwestheimer Einzelspieler gut in Schach zu halten. Vor allem in den Zweikämpfen waren wir sehr kompakt“, analysiert HBW-Trainer Micha Thiemann die Partie.

Lesen Sie auch

„Jung Gallier“ behalten stets die Oberhand

So kam es nicht von ungefähr, dass sich die Gäste zu Beginn der Partie beim 6:3 (7.) eine Drei-Tore-Führung erspielen konnten. „Dann kamen einen Tick zu einfache Fehler, sonst hätten wir in der ersten Halbzeit deutlicher führen können“, sagt Thiemann. Aber dennoch behielten die „Jung Gallier“ – auch dank guter Torhüterleistungen, Nikolas Hajdu stand in den ersten 30 Minuten zwischen den Pfosten, Magnus Bierfreund im zweiten Durchgang – die Führung, ehe Tim Zeppmeisel zum 15:15-Halbzeitstand traf.

In Halbzeit zwei setzt sich der HBW II früh ab

„Im zweiten Durchgang haben wird es vorne auch gut gemacht“, so Thiemann. Fürwahr, gleich zu Beginn sorgten Mischa Locher, Mika Schüler und Sem Banzhaf mit einem Drei-Tore-Lauf für eine 18:15-Führung, die der HBW II in der Folge bis zum Ende beim 34:31 erfolgreich verteidigte.

Dyatlov und Schüler lassen es zum Abschied noch einmal krachen

„Hervorzuheben sind unsere zwei Abgänge Danil Dyatlov, der zwölf Tore gemacht hat und vor allem in der zweiten Halbzeit kaum zu halten war, und Mika Schüler, der sich mit sieben Toren verabschiedet hat. Die beiden haben so für eine Vielzahl von Toren gesorgt. Magnus Betz hat vor allem in der Abwehr noch einmal einiges an Minuten bekommen“, findet der Balinger Übungsleiter Lob, der in Kornwestheim ohne gelernten Kreisläufer agieren musste, da Bennet Strobel für das Spiel des HBW I gegen Essen geschont wurde Denis Milosavljevic kurzfristig erkrankt war. „Dafür haben wir es recht gut gemacht; Louis Mann und Lars Bänsch waren im Innenblock sehr stabil. Deswegen haben wir auch zurecht bei einem Topteam der 3. Liga gewonnen und noch einmal gezeigt, dass wir eine sehr, sehr gute Drittliga-Mannschaft sind. Für die Jungs war das ein schöner Abschluss.“ HBW Balingen-Weilstetten II: Hajdu, Bierfreund; Flad, Schüler (7), Römer (1), Eisele (4/1), Betz, Bänsch (2), Banzhaf (2), Locher (2/2), Mann (4), Dyatlov (12).