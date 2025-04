1 Das Hinspiel in Pfullingen verloren Mischa Locher und der HBW Balingen-Weilstetten II mit 31:38. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfe/Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfe

Der HBW Balingen-Weilstetten II empfängt am Donnerstagabend in der 3. Liga Süd um 20.30 Uhr den VfL Pfullingen zum Kräftemessen.









Da das Zweitligateam des HBW Balingen-Weilstetten am Wochenende im Final Four in Köln an Ball und von vielen Fans und Ehrenamtlichen in die Domstadt begleitet wird, wurde das Drittligaspiel der „Jung Gallier“ gegen den Lokalrivalen VfL Pfullingen in der Mey Generalbau Arena auf den Donnerstagabend verlegt.