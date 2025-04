Der Nachfolger für Danil Dyatlov ist gefunden, die Verantwortlichen beim Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II können den Neuen auf Halbrechts präsentieren: Daan Van Vliet wechselt vom Bundesligisten VfL Gummersbach zu den Jung-Galliern. Der niederländische Jugendnationalspieler unterschrieb in Balingen einen Zweijahresvertrag.

Von Den Haag nach Gummersbach

Daan war vor einem Jahr vom niederländischen Spitzenclub WHC/Hercules zum VfL Gummersbach gewechselt, nachdem er beim Merzig-Cup auf sich aufmerksam gemacht hatte. Bei den Oberbergischen lief er sowohl für die A-Jugend als auch die Drittligamannschaft auf. Zuvor wurde Van Vliet mit den A-Junioren von WHC/Hercules Nationalmeister, schon in seinen jungen Jahren verhalf Van Vliet der Mannschaft aus Den Haag zum dritten Platz in der dortigen Premier League.

Dominanter Spieler in der A-Jugend und im Drittligateam

Nun folgt der nächste Schritt, sieht er doch beim HBW ideale Voraussetzungen: „Ich kann in einer extrem jungen, hungrigen Mannschaft viele Spielzeiten bekommen und außerdem von den Profis viel lernen.“ Und auch HBW-Coach Micha Thiemann ist von den Qualitäten seines Neuen überzeugt: „Daan hat sich in Gummersbach zu einem dominanten Spieler sowohl in der A-Jugend als auch bereits im Drittligateam entwickelt. Seine Torausbeute spricht für sich.“ In der aktuellen Spielzeit kommt Daan bisher auf 169 Tore in beiden Mannschaften. Besonders hebt Thiemann „sein gutes Eins-gegen-Eins“ hervor, sieht ihn „im Angriff sehr dynamisch und als Spielertyp ähnlich wie Danil.“

Studium in Tübingen und Einzug in eine Spieler-WG

Die Integration dürfte sich problemlos gestalten, spielt der junge Niederländer doch mittlerweile bereits ein Jahr in Deutschland und spricht auch die deutsche Sprache. Zudem wird er in eine Spieler-WG des HBW ziehen, „das wird mir den Start einfacher machen.“ Dann sollte auch der Start ins Studium in Tübingen leichter werden. „Und es wird sicher ein Riesenspaß, mit den Jungs zusammen etwas zu unternehmen“, freut sich Daan auf seinen nächsten Schritt.

Ziel ist auf längere Sicht die Bundesliga

Der soll ihn natürlich zuerst einmal in der 3. Liga fest etablieren, das große Ziel des wurfgewaltigen Linkshänders ist „auf längere Sicht ganz klar die Bundesliga. Das ist ein Traum, den ich mir erfüllen möchte.“ Und da ist der HBW genau die richtige Adresse, „Till, Danil oder Bennet haben den Weg schon geschafft. Die Förderung für junge Spieler ist hier einfach super. Davon kann ich nur profitieren“, wünscht sich Daan Van Vliet.

Top-Talent seines Jahrgangs

Ähnlich sieht auch sein künftiger Trainer den möglichen Werdegang: „Ein bis zwei Jahre in der 3. Liga werden gut sein für seine Entwicklung, dann aber wird es in Richtung Bundesliga gehen. Daan ist ein Top-Talent seines Jahrgangs 2006.“ Deshalb wird er auch „die klare Nummer 1 auf Rückraum links, auf ihn bauen wir zu hundert Prozent.“