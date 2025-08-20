Handball 3. Liga Süd: Den „Jung-Galliern“ fehlt noch Stabilität

In die heiße Phase geht die Saisonvorbereitung des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II. Trainer Micha Thiemann hat einen großen Umbruch zu bewältigen.
Denn nach der Saison verlor das Perspektivteam des Handball-Zweitligisten mit Mika Schüler, Danil Dyatlov, Magnus Betz, Till Wente und Bennet Strobel, Leistungsträger, die entweder zu anderen Vereinen oder in die eigene erste Mannschaft wechselten. Dafür wurde blutjunge Talente, wie die beiden Juniorennationalspieler Kalle Gaugisch und Fritz Henselek aus der eigenen A-Jugend, oder David Selinka, Daan van Vliet und Fabian Dirmeier verpflichtet.