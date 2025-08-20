Handball 3. Liga Süd: Den „Jung-Galliern“ fehlt noch Stabilität

Denn nach der Saison verlor das Perspektivteam des Handball-Zweitligisten mit Mika Schüler, Danil Dyatlov, Magnus Betz, Till Wente und Bennet Strobel, Leistungsträger, die entweder zu anderen Vereinen oder in die eigene erste Mannschaft wechselten. Dafür wurde blutjunge Talente, wie die beiden Juniorennationalspieler Kalle Gaugisch und Fritz Henselek aus der eigenen A-Jugend, oder David Selinka, Daan van Vliet und Fabian Dirmeier verpflichtet.

Vorbereitung mit mehr Licht als Schatten

„Bislang gab es in der Vorbereitung Licht und Schatten – allerdings mehr Licht als Schatten“. sagt HBW-Trainer Micha Thiemann. „Die Jungs bereiten einfach unglaublich viel Freude. Sie sind sehr fleißig und haben eine gute Trainingsmentalität.“ Die Integration der Neuzugänge habe sehr schnell und sehr gut funktioniert. „Unsere drei Wohngemeinschaften sind gut vernetz untereinander. Die Jungs unternehmen viel zusammen, wie Spieleabende, Pokerturniere, oder sie kochen gemeinsam in verschiedensten Konstellationen. Auch die Spieler, die nicht in den WG wohnen kommen dazu vorbei. Das ist wirklich ausgezeichnet und noch einen Tick besser als in den vergangenen Jahren“, zeigt sich der Trainer begeistert.

Talente lassen aufblitzen, „wo die Reise hingehen kann“

Dies gilt auch für den sportlichen Bereich. „Handballerisch haben wir von allen Positionen es immer mal wieder aufblitzen sehen, was möglich ist. Wir hatten verschiedene Spielphasen, in denen die Jungs wirklich überzeugt haben. Es gab Partie, in denen wir über lange Strecken wirklich gut verteidigt haben, wie beispielweise im Test gegen den VfL Pfullingen. Es gab auch Spiele mit sehr guten Torhüterleistungen“, erläutert Thiemann und fügt an: „So hat wirklich jeder Spieler in der Vorbereitung Duftmarken gesetzt, an denen erkennbar ist, wo die Reise hingehen könnte.“

Es besteht noch Verbesserungspotenzial

Allerdings gelte es auch, noch Dinge zu verbessern. „Noch ist alles relativ unkonstant. Manchmal kommen die Jungs nach Kleinigkeiten aus dem Tritt und dann häufen sich die Fehler.“ Doch für Thiemann ist dies erklärbar, „da wir einen großen Aderlass hatten, was die Qualität und Erfahrung angeht. Die Jungs, die gegangen sind, waren im Schmitt zwei Jahre älter.“ Zudem hätten die Neuzugänge wie Selinka, oder van Vliet, die ebenfalls aus dem Jugendbereich kamen, am Anfang etwas Probleme mit hohen Trainingspensum. „Wir haben pro Woche sieben- oder acht Mal trainiert. Für viele war es neu, auch vormittags zu trainieren. Hinzu gekommen sind dann auch ein paar kleinere Blessuren. Einige der Jungs mussten wir auch nach oben an die erste Mannschaft abgeben, die dort einen guten Eindruck hinterlassen haben.“

Letzter Härtetest steigt gegen Neuhausen/Filer

„Es ist sehr ordentlich, was die Jungs gerade machen. Wie stabil wir dann sind, wird sich in den Saisonspielen unter Druck zeigen. Wir haben eine Startphase, in der wir in die Punkte kommen können; es gibt auch Gegner, wo wir den einen oder anderen Punkt holen sollten“, weiß Thiemann, der am Freitag noch gegen den TSV Neuhausen/Filder testet, ehe dann das erste Pflichtspiel am 31. August gegen die Rhein Neckar Löwen ansteht. „Neuhausen zähle ich zu den Top-Vier der Liga. Das wird ein richtiger Härtetest“, so Thiemann.