Handball 3. Liga Süd: Brisantes Kellerduell für den HBW II

Der HBW Balingen-Weilstetten II gastiert am Samstagabend (20 Uhr) bei Schlusslicht SG Köndringen-Teningen und peilt den zweiten Saisonerfolg an.
Die traditionsreiche Spielgemeinschaft aus Südbaden, die in der Vorsaison als Meister der Regionalliga Baden-Württemberg die Rückkehr in die 3. Liga Süd schaffte, ist zwar mit einem Sieg gegen die Wölfe Würzburg (39:38) in die Saison gestartet. Danach setzte es aber für das Team von SG-Trainer Ivan Mlinarevic sechs Niederlagen in Folge und den Absturz ans Tabellenende.