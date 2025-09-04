Handball 3. Liga Süd: Bei HBW-Gegner Bittenfeld herrscht Euphorie

Nach der 28:30-Auftaktniederlage gegen die Rhein Neckar Löwen II peilen die „Jung-Gallier“ nun im ersten Auswärtsspiel der Saison bei der Stuttgarter Bundesliga-Reserve die ersten Punkte an. Aber HBW-Trainer Micha Thiemann weiß, dass dies beim Aufsteiger kein leichtes Unterfangen wird. Dieser ist mit einem 34:29-Erfolg gegen Saase 3 Leutershausen gestartet ist, und verlor zuletzt im Neulingsduell beim TV Erlangen-Bruck nur knapp mit 29:30.

„Da erwartet uns ein richtiger Fight“ „Bei Bittenfeld II war, zumindest im ersten Spiel, die Aufstiegseuphorie erkennbar. Sie spielen in einer kleinen Halle, die vergleichbar ist mit der Balinger Längenfeldhalle, wo die Zuschauer für eine gewisse Lautstärke sorgen können und nah am Spielfeld dran sind. Da wird es sicherlich viele Emotionen im Spiel geben. Da erwartet uns ein richtiger Fight“, ist sich Thiemann sicher. „Den Fight hat Leutershausen verloren, obwohl es eine Truppe ist, die mit ehemaligen Zweitligaspielern gespickt ist“, verweist der HBW-Coach auf die Stärken des Aufsteigers, der aber mit der Niederlage in Erlangen auch einen kleinen Dämpfer hinnehmen musste.

Gegner ist eine eingespielte Truppe

„Zu den Stärken der Mannschaft zählt vor allem, dass sie sehr eingespielt ist. Die Jungs spielen seit Jahren schon in dieser Besetzung zusammen. Ihre Rückraum-Achse mit Luca Mauch, Luca Eckert, Maurice Widmaier und Fabian Lucas spielt schon seit der Jugend zusammen. Sie sind gemeinsam aufgestiegen und haben als Team schon einige Jahre Erfahrungen gesammelt“, stellt die Thiemann die Unterschiede zu seiner Mannschaft heraus. „Das haben wir nicht. Wir haben quasi jede Saison ein verändertes Gesicht.“ Eine weitere Stärke des Gegners sieht er in der offensiven 6:0-Abwehr. „Da hat Leutershausen wenig Mittel dagegen gefunden.“ Erlangen ist dies aber gelungen. „Ich bin guter Dinge, dass wir uns da richtig gute Dinge zurecht gelegt haben. Das ist ebenso wie wir eine junge Truppe. Das kann es auch mal zu verfrühten Abschlüssen kommen.“

Gute Abwehrleistung wiederholen

„Wir müssen auf alle Fälle die Abwehrleistung, die wir gegen die Rhein Neckar Löwen gezeigt haben, wiederholen. Das Tempospiel war auch recht ordentlich. Allerdings müssen wir im Angriff bei den Würfen cleverer werden. Da haben wir zu oft schwere Würfe genommen, die nicht notwendig waren, da wir uns gute Situationen heraus spielen können“, weiß Thiemann worauf es ankommen wird. Verzichten muss er auf Felix Eisele, Neo Wehrli und Fabian Dirmeier; fraglich ist Denis Milosavljevic nach seiner Gehirnerschütterung.