Handball 3. Liga Süd: Bei HBW-Gegner Bittenfeld herrscht Euphorie

Das erste Auswärtsspiel der Saison bestreitet der HBW Balingen-Weilstetten II am Samstag um 19.30 Uhr bei Aufsteiger TV Bittenfeld II.
Nach der 28:30-Auftaktniederlage gegen die Rhein Neckar Löwen II peilen die „Jung-Gallier“ nun im ersten Auswärtsspiel der Saison bei der Stuttgarter Bundesliga-Reserve die ersten Punkte an. Aber HBW-Trainer Micha Thiemann weiß, dass dies beim Aufsteiger kein leichtes Unterfangen wird. Dieser ist mit einem 34:29-Erfolg gegen Saase 3 Leutershausen gestartet ist, und verlor zuletzt im Neulingsduell beim TV Erlangen-Bruck nur knapp mit 29:30.