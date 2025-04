1 Mika Schüler ist nach langer Verletzung wieder ins Training eingestiegen und kann so gegen Landshut seine Abschiedsvorstellung für den HBW Balingen-Weilstetten II geben. Foto: Kara

Der HBW Balingen-Weilstetten II peilt am Sonntag um 17 Uhr im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg gegen Schlusslicht TG Landshut an.









Zwei Partien stehen in dieser Spielzeit in der 3. Liga Süd noch an. Das letzte Mal vor heimischen Publikum präsentieren sich die „Jung Gallier“ am Sonntagnachmittag in der Mey Generalbau Arena.