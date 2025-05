Handball 3. Liga: Kalle Gaugisch und Fritz Henselek rücken in den HBW II-Kader auf

Nachdem die Saison bereits zu Ende gegangen ist und die Spieler des aktuellen Kaders ihre Verträge verlängert haben, können die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II zwei weitere vielversprechende Talente im Kader begrüßen: Aus der erfolgreichen B-Jugend der JSG stoßen Kalle Gaugisch und Fritz Henselek zum Team von Trainer Micha Thiemann.

Schritt in die A-Jugend

Beide rücken zur kommenden Spielzeit in die A-Jugend auf und sollen parallel Schritt für Schritt an den Aktivenbereich herangeführt werden. So ist es auch für den Sportlichen Leiter Guido Singer „völlig logisch und konsequent, dass wir beiden Spielern die weitere Möglichkeit zur Entwicklung geben.“ Das nötige Rüstzeug und die Qualität dafür bringen sie schon mit, im Laufe der Zeit werden sie auch ihre Spielminuten in der 3. Liga bekommen.

Einer für Rückraum links

„Kalle Gaugisch ist körperlich schon sehr weit und spielt in der B-Jugend eine sehr zentrale Rolle“, konstatiert Coach Thiemann. „Wir planen mit ihm auf Rückraum links.“ Er kann aber auch zentral oder auch im rechten Rückraum spielen. „Ein so variabler Spieler hilft der Mannschaft unheimlich weiter“, ist sich der Trainer sicher. Dazu hat Kalle seine Stärken auch in der Abwehr, kann im Mittelblock decken. Er hat im Verein so gut performt, dass er auch schon in der Nationalmannschaft einige Einsätze verbuchen konnte und dort fest zum Kader gehört.

Ein Linkshänder-Allrounder

Fritz Henselek ist ein Spieler, der auf der rechten Seite beide Positionen spielen kann: Rückraum rechts wie auch Rechtsaußen. Zu Beginn eher auf Außen eingeplant, sieht Thiemann aber auch die Perspektive, dass er wie seinerzeit Jannik Hausmann ein sehr wertvoller Spielers sein kann, der auch die Position auf halb ausfüllen und dem Kader so noch mehr Optionen verleihen kann. „Fritz ist ein sehr dynamischer Spieler, den wir zum Linkshänder-Allrounder entwickeln können“, so Thiemann weiter. Auch er wird zunächst hauptsächlich in der A-Jugend zum Einsatz kommen, wo er sein Wurfrepertoire weiter ausbauen kann.

„Wir freuen uns, dass sich die beiden trotz einiger Angebote anderer, namhafter Jugendleitungszentren für unseren Weg entschieden haben“, betont Micha Thiemann.