1 Das torreiche Hinspiel gewannen Louis Mann und der HBW Balingen-Weilstetten II gegen den TSV Neuhausen/Filder mit 39:38. Foto: Kara

Der HBW Balingen-Weilstetten II möchte dem Negativtrend ein Ende setzten und sehnt sich nach den ersten Punkten seit Mitte Februar.









Für den HBW Balingen-Weilstetten II geht es in der 3. Liga Süd am Wochenende gegen den TSV Neuhausen/Filder. Die „Jung-Gallier“ konnten sich im Hinspiel (3. Spieltag) haarscharf mit 39:38 (22:17) durchsetzen. Nun geht es zu den „MadDogs“ in den Enzkreis.