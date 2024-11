1 Unbeschadet ist Danil Dyatlov von den Einsätzen mit der Deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Polen (33:24/34:28) zurückgekehrt und verstärkt den HBW II beim Gastspiel in Schwetzingen. Foto: Kara

Bei der abstiegsbedrohten HG Oftersheim/Schwetzingen wartet auf die „Jung-Gallier“ des HBW Balingen-Weilstetten II keine leichte Aufgabe.









Beim Blick auf die Tabelle scheint die Favoritenrolle am Samstag um 19.30 Uhr in der Nordstadthalle in Schwetzingen klar: Die Zweitliga-Reserve von der Schwäbischen Alb belegt mit 16:4 Zählern Rang zwei in der 3. Handball-Bundesliga Süd, während der Liga-Rückkehrer aus der Kurpfalz mit 6:14 Punkten um den Ligaverbleib bangen muss.