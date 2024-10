1 Mika Schüler hatte mit elf Toren großen Anteil am 38:35-Auswärtserfolg des HBW Balingen-Weilstetten II bei Zweitligaabsteiger EHV Aue. Foto: Kara

Beim ambitionierten Zweitliga-Absteiger EHV Aue ist Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II mit 38:35 (16:15) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.









HBW-Trainer Micha Thiemann hatte bereits vor der Partie von seinem Team gefordert, „mutig und frech zu spielen“, und so traten die „Jung-Gallier“ in der Erzgebirgshalle in Lößnitz auch auf.