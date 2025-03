Handball 3. Liga: HBW Balingen-Weilstetten II geht in Halbzeit 2 unter

1 Einen schweren Stand hatten in der zweiten Halbzeit Sem Banzhaf und der HBW Balingen-Weilstetten II gegen den EHV Aue. Am Ende setzten sich die Erzgebirgler klar mit 31:23 durch. Foto: Kara

Die „Jung-Gallier“ halten im Verfolgduell gegen den Tabellendritten EHV Aus nur eine Hälfte mit. In Durchgang zwei drehen die Erzgebirgler das Spiel zu ihren Gunsten und siegen mit 31:23 (13:16).









Dabei hatte das ersatzgeschwächte Team von HBW-Trainer Micha Thiemann gut in die Partie gefunden. Nach dem 1:0 der Gäste sorgten Lars Bänsch, Mischa Locher per Doppelpack und Magnus Betz mit dem 4:1 für eine Drei-Tore-Führung, die die „Jung-Gallier“ in der Folge erfolgreich verteidigten. Der Tabellendritte aus Aue schaffte es nicht, näher als bis auf zwei Tore heran zu kommen. Und als Locher eine Sekunde vor der Pausensirene traf, ging der HBW II mit einer 16:13-Führung in die Halbzeit.