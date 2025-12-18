Handball 3. Liga: Eine Herausforderung gilt es für den HBW II noch zu meistern

Im letzten Spiel des Jahres wartet auf den HBW Balingen-Weilstetten II mit der TSB Heilbronn-Horkheim am Samstag um 19.30 Uhr eine anspruchsvolle Heimaufgabe.
Zuletzt mussten sich die „Jung Gallier bei den Wölfen Würzburg mit 29:35 geschlagen geben, und der finale Gegner ist von gleichem Kaliber: Die TSB Heilbronn-Horkheim hat wie der Tabellendritte Würzburg 19:9 Punkte auf dem Konto und belegt derzeit Rang vier. Zuletzt war das Team von TSB-Trainer Oliver Hess mit 7332(17:9) beim TSV Neuhausen/Filder erfolgreich.