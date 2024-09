Handball 3. Liga: Der HBW 2 ist on fire

Der HBW 2 ist on fire

1 Eine echte Tormaschine ist Danil Dyatlov. Auch gegen die Wölfe Würzburg will er treffen. Foto: Kara

Drei Spiele, drei Siege lautet die tolle Bilanz des HBW Balingen-Weilstetten II in der 3. Liga. Nun gastieren die Wölfe Würzburg am Samstag in der Sparkassen Arena. Los geht es um 19.30 Uhr.









Link kopiert



Die jungen Talente des HBW sind Tabellenführer der 3. Liga und wollen es auch bleiben. Mit dem 35:28 bei den Rhein-Neckar Löwen II konnte Coach Micha Thiemann zufrieden sein. Vor allem in der Offensive läuft es rund. Mika Schüler (5), Louis Mann (6), Mischa Locher (8) und Danl Dyatlov (9) setzten in der Trainingshalle in Kronau ihre Akzente. Vor allem Danil Dyatlov hat gerade einen Lauf. Mit bislang 31 Treffern ist Dyatlov bester Torschütze der Südstaffel.