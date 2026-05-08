Handball 2.Bundesliga: Heikle Auswärtsaufgabe für den HBW

Nach dem ersten Dämpfer seit Wochen steht der HBW Balingen-Weilstetten in der 2. Handball-Bundesliga vor einer richtungweisenden Partie im Aufstiegsrennen in Krefeld.
Elf Siege in Serie, dann der erste kleine Dämpfer: Mit dem 32:32 gegen den TSV Bayer Dormagen ist die beeindruckende Erfolgsserie des HBW Balingen-Weilstetten zwar gerissen, im Aufstiegsrennen der 2. Handball-Bundesliga bleibt die Ausgangslage für die Gallier aber weiterhin vielversprechend. Vier Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Cheftrainer Matthias „Matti“ Flohr beste Karten auf die Rückkehr in die stärkste Liga der Welt. Der nächste Schritt soll am Sonntag (17 Uhr) bei Aufsteiger HSG Krefeld Niederrhein folgen.