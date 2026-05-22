Handball 2. Bundesliga: HBW jagt nach dem Aufsteig nun die Meisterschale

Der HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Samstagabend den VfL Eintracht Hagen. Nach dem feststehenden Bundesliga-Aufstieg soll der Saisonendspurt eingeläutet werden.
Der große Druck ist weg. Die Freude ist geblieben. Und trotzdem ist beim HBW Balingen-Weilstetten in dieser Woche wieder Alltag eingekehrt – zumindest so weit das nach einem Bundesliga-Aufstieg eben möglich ist. Wenn die „Gallier“ am Samstagabend den VfL Eintracht Hagen in der Mey Generalbau-Arena empfangen, liegt hinter ihnen eine Woche, in der gefeiert, durchgeatmet und dann wieder gearbeitet wurde. Anwurf ist um 19.30 Uhr.