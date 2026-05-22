Handball 2. Bundesliga: HBW jagt nach dem Aufsteig nun die Meisterschale

Der HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Samstagabend den VfL Eintracht Hagen. Nach dem feststehenden Bundesliga-Aufstieg soll der Saisonendspurt eingeläutet werden.

Der große Druck ist weg. Die Freude ist geblieben. Und trotzdem ist beim HBW Balingen-Weilstetten in dieser Woche wieder Alltag eingekehrt – zumindest so weit das nach einem Bundesliga-Aufstieg eben möglich ist. Wenn die „Gallier“ am Samstagabend den VfL Eintracht Hagen in der Mey Generalbau-Arena empfangen, liegt hinter ihnen eine Woche, in der gefeiert, durchgeatmet und dann wieder gearbeitet wurde. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Mit dem Auswärtssieg bei der HSG Krefeld Niederrhein hatte der HBW vor der Länderspielpause den Wiederaufstieg in die 1. Handball-Bundesliga perfekt gemacht. Vier Spieltage vor Schluss war das große Saisonziel erreicht. Danach durfte es für die Mannschaft von Cheftrainer Matthias „Matti“ Flohr auch einmal etwas lockerer zugehen. Schon in Krefeld wurde gefeiert, auf der Rückfahrt ohnehin – und mitten in der Nacht wartete vor der Mey Generalbau-Arena noch eine besondere Überraschung.

Empfang mit Musik und Feuerwerk

Der Fanklub empfing die Aufstiegshelden gegen halb drei mit Musik und Feuerwerk. „Wir haben direkt nach dem Spiel in Krefeld schön gefeiert und wurden dann von unseren Fans mit einem sehr schönen Empfang überrascht“, sagt HBW-Kapitän Tobias Heinzelmann. „Das war ein Highlight. So etwas bleibt einem in Erinnerung.“

Die kurze Länderspielpause kam dem HBW danach nicht ungelegen. Die Spieler bekamen Zeit, das Erreichte zu genießen. „Wir sind seit Montag wieder ins Training eingestiegen und bereiten uns jetzt auf die nächsten drei Aufgaben vor“, sagt Heinzelmann. Denn so groß die Erleichterung über den Aufstieg auch ist: Die Saison ist noch nicht beendet.

Im Gegenteil. Für die Balinger geht es nun um die Frage, ob aus einer ohnehin schon starken Runde noch eine perfekte Schlussphase werden kann. Die Meisterschale ist weiterhin möglich. Klar ist aber auch: Dafür darf sich der HBW keinen Ausrutscher mehr erlauben. „Wir haben unser großes Ziel erreicht, was den Aufstieg angeht. Das hatte oberste Priorität“, sagt Heinzelmann. „Natürlich wäre es schön, wenn wir jetzt auch noch mehr holen könnten. Wir sind alle Leistungssportler und wollen, wenn es möglich ist, auch das noch mitnehmen.“

Warnung vor der Eintracht

Dass die Partie gegen Hagen dabei kein lockerer Aufgalopp zur nächsten Feier wird, weiß man in Balingen genau. Die Eintracht reist ausgeruht und mit gut gefüllten Akkus an. Auch bei den Grün-Gelben wurde die Länderspielpause genutzt, um etwas durchzuschnaufen. Nach dem Heimsieg gegen den TuS N-Lübbecke reduzierte Trainer Pavel Prokopec zwischenzeitlich die Belastung, gab individuelle Trainingspläne aus und seinen Spielern etwas mehr Zeit für Familie und freie Köpfe.

Nun aber will Hagen im Saisonfinale noch einmal angreifen. Drei Spiele bleiben der Eintracht – in Balingen, zu Hause gegen Lübeck-Schwartau und anschließend in Potsdam. „Wir wollen so viele Punkte mitnehmen wie möglich“, macht Prokopec deutlich. Von Austrudeln also keine Spur.

Der Hagener Coach hatte Balingen schon vor Saisonbeginn auf dem Zettel. „Balingen war einer meiner Aufstiegsfavoriten“, sagt Prokopec. Den Sprung der „Gallier“ in die Bundesliga hält er für verdient. Er lobt den starken und breiten Kader, die robuste Abwehr, das Tempo über die Außen, die hohe offensive Qualität und die geringe Fehlerquote. Kurz gesagt: Auf die Eintracht wartet am Samstagabend eine Aufgabe mit Bundesligaformat.

Gleichzeitig reist Hagen nicht als Gratulant an. Prokopec traut seiner Mannschaft in Balingen etwas zu – vor allem dann, wenn die Abwehr mutig zupackt und die Gäste es schaffen, den HBW nicht ins gewohnte Tempo kommen zu lassen. Die Rolle als möglicher „Party-Crasher“ liegt der Eintracht durchaus.

Flohr warnt vor Hagen

HBW-Trainer Flohr warnt deshalb eindringlich vor dem Tabellenfünften. Hagen gehöre qualitativ zu den Top-Mannschaften der Liga. Für Balingen bedeutet das: Der Kopf darf noch voller Aufstiegsbilder sein – auf dem Feld braucht es wieder die alte Konsequenz. In der Abwehr soll der gallische Beton angerührt werden, im Angriff müssen die Gastgeber dorthin gehen, wo es wehtut.

Dass die Mannschaft diesen Schalter umlegen kann, hat sie in dieser Saison oft genug gezeigt. Gerade in Krefeld hielt der HBW dem Druck stand, als sich nach der Niederlage des HC Elbflorenz in Hüttenberg plötzlich die erste echte Aufstiegschance ergeben hatte. Ausgerechnet in diesem Moment blieb Balingen stabil, drehte die Partie vor der Pause und machte im zweiten Durchgang früh alles klar.

Nun geht es vor heimischem Publikum weiter. Für viele Fans wird das Spiel gegen Hagen die erste Gelegenheit sein, die Aufsteiger nach dem feststehenden Sprung ins Oberhaus in der eigenen Halle zu feiern. „Wir genießen jetzt das Erreichte“, sagt Heinzelmann. „Und wir wollen im Heimspiel gegen Hagen noch einmal mit allen Fans gemeinsam feiern.“

Am liebsten natürlich so, wie es zu dieser Saison passen würde: mit einem weiteren Sieg.