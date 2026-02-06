Handball 2. Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten will Vollgas geben

Der HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Samstagabend den Erstliga-Absteiger aus Potsdam und will sich für die Hinrunden-Niederlage revanchieren.
Vor 162 Tagen eröffneten die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten mit ihrem Gastspiel beim 1. VfL Potsdam die neue Meisterschaftsrunde in der 2. Bundesliga. Auf eine sehr starke erste Hälfte und eine 16:11-Halbzeitführung folgte ein kompletter Einbruch im zweiten Durchgang, und so mussten die Ballwerfer von der Zollernalb am Ende die Halle als Verlierer verlassen.