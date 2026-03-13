Handball 2. Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten will den sechsten Sieg in Serie

Für die Schützlinge von HBW-Cheftrainer Matthias Flohr geht es in der 2. Handball-Bundesliga am Sonntag ab 17 Uhr gegen die Eulen Ludwigshafen wieder um Punkte.
Mit einer beeindruckenden Aufholjagd haben die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten am vergangenen Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei der HSG Nordhorn-Lingen drehten die „Gallier von der Alb“ einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand und kamen am Ende zu einem verdienten 37:33-Erfolg. Noch in der 38. Minute sprach vieles für die Gastgeber. Nordhorn lag mit 23:17 in Führung und hatte die Partie scheinbar im Griff. HBW-Coach Matthias Flohr reagierte mit einer Auszeit – und fand klare Worte. „Wir müssen etwas anderes machen“, gab er seiner Mannschaft mit auf den Weg.