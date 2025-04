Feuerwehreinsatz in Rottweil E-Scooter-Akku geht in Flammen auf – der Anbieter bezieht Stellung

Sirenen am Sonntagmorgen in Rottweil: Ein brennender E-Scooter löst einen Feuerwehreinsatz mitten in einem Wohngebiet aus. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art – doch was steckt dahinter, und wie lässt sich so etwas künftig verhindern?