Das Viertelfinale im Möbel Fetzer Bezirkspokal ist komplett. Nachdem unter der Woche noch vier Partien angesetzt waren, kennt nun jedes Team seinen Gegner.

Der SV Winzeln trifft dabei auswärts aus den Bezirksligisten (Staffel 2) SV Rangendingen, der sich deutlich mit 5:1 beim FSV Schwenningen durchsetzte.

Die SGM 08 Schramberg/SV Sulgen darf dagegen auf eigenem Platz antreten. In der Runde der letzten acht bekommt es die SGM mit der Spielvereinigung Trossingen zu tun, die mit 4:1 in Trillfingen gewann.

Der FC Hardt hat ebenfalls ein Spiel Zuhause – und muss auf den Heimvorteil hoffen. Denn es geht gegen den Bezirksliga-Tabellenführer (Staffel 1) VfL Mühlheim, der beim 4:0 in Renquishausen keine Mühe hatte.

Neue Anstoßzeit für das Topspiel am Sonntag

Das Viertelfinale komplett macht die Begegnung zwischen dem SV Seitingen-Oberflacht und dem FC Grosselfingen, der unter der Woche knapp mit 3:2 gegen die SGM Bösingen II / Beffendorf I gewann.

Wann genau die Partien stattfinden werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Derweil gab die SGM Schramberg/Sulgen am Freitag bekannt, dass sich die Anstoßzeit des Topspiels am Sonntag kurzfristig geändert hat. Die Bezirksligapartie des Tabellenzweiten gegen den Spitzenreiter Deisslingen/Lauffen in Deisslingen wird erst um 16.15 Uhr angepfiffen.

Die Viertelfinalduelle auf einen Blick: SV Rangendingen – SV WinzelnSGM Schramberg/Sulgen – SpVgg TrossingenSV Seitingen-Oberflacht – FC Grosselfingen FC Hardt – VfL Mühlheim