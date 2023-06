Florian Müller wird an diesem Montag (20.45 Uhr/Sat 1) wieder im Tor stehen und den verletzten Fabian Bredlow beim Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV ersetzen. „Fabi ist nicht bei 100 Prozent. Da ist es einfach ausgeschlossen, dass er bei einem Spiel wie am Montag spielen kann“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag vor dem Abflug nach Hamburg.

Möglicherweise wird es der letzte Auftritt von Müller im VfB-Trikot sein. Es mehren sich die Gerüchte, dass er nach dieser Saison zum SC Freiburg zurückkehren könnte. Nach dem 3:0 im Hinspiel wird es aber noch einmal auf Müller ankommen – und eine von der ersten Minute an hellwache Defensive. Hoeneß erwartet von seiner Mannschaft, dass sie „scharf, konzentriert und fokussiert“ auftreten wird, gerade weil der HSV „alles reinwerfen“ werde. Es wäre „fatal“, warnte Hoeneß, „wenn wir jetzt ableiten, dass das Rückspiel wird wie das Hinspiel. Wir brauchen eine große Habachtstellung.“

Silas könnte wieder eine Rolle spielen

Außer Bredlow steht Hoeneß der komplette Kader zur Verfügung. In Sachen Aufstellung ließ sich Hoeneß nicht in die Karten schauen. Gut möglich, dass es zur einen oder anderen Änderung und etwa der schnelle Silas als Konterspieler zum Zug kommt.