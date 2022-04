Es ist die spielentscheidende Szene: nachdem der Freiburger Nico Schlotterbeck in der 34. Minute im Strafraum ausgerutscht war, wird er von Hamburgs Moritz Heyer am Kopf getroffen. Der Unparteiische Deniz Aytekin schaut sich die Szene auf dem Monitor am Spielfeldrand an und entscheidet dann auf Elfmeter. Vincenzo Grifo netzt in der Folge ein zum zwischenzeitlichen 3:0 für den SC Freiburg.