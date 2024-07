Hamburger Fischmarkt: Marktschreier beleben Bad Herrenalber Rathausplatz

1 Norddeutsches Flair am Rathausplatz – Bürgermeister Klaus Hoffmann (von links) mit den Marktschreiern „Aal Hinnerk“, „Nudel Kiri“, Markus Lang (Touristik Bad Herrenalb), „Milka Max“, „Käse Mey“ und „Wurst Toni“. Foto: Sabine Zoller

Der Hamburger Fischmarkt auf Tour ist in Bad Herrenalb zu Gast. Dabei gibt es nicht nur Fischbrötchen, „Aal Hinnerk“, „Wurst Toni“, Milka Max und viele mehr locken mit ganz besonderen Angeboten.









Seit mehr als 300 Jahren ist der Hamburger Fischmarkt eine Institution und ein absolutes Muss für alle Besucher der Hansestadt. Für all diejenigen, die das hanseatische Spektakel mit Show-Effekt und den Marktschreiern erleben wollen, bietet sich an diesem Wochenende in Bad Herrenalb die beste Gelegenheit, um einzukaufen und sich zudem vor Ort kulinarisch verwöhnen zu lassen.