Hamburger Fischmarkt in Rottenburg: Marktschreier-Legende Käse Tommi ist an Bord

Am Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg werden auf der Kogge Trudel die Segel gesetzt. Der Hamburger Fischmarkt bringt ab Mittwoch maritimes Flair in die Neckarstadt.

Windstärke 8 in Rottenburg am Eugen-Bolz-Platz: Das ist gerade noch nicht zu stürmisch, um am Montagmittag die Masten an der Hanse-Kogge Trudel aufzurichten. Das sowohl in der Länge wie auch in der Höhe zwölf Meter messende und zehn Tonnen schwere Holzschiff ist das Markenzeichen des Hamburger Fischmarkts auf Reisen. Seine Fahrt nach Rottenburg hat es aber nicht etwa auf dem Neckar unternommen, sondern per Sattelzug. Wenn der Wind in Rottenburg von Mittwoch bis Sonntag nicht zu stark ist, können die Hamburger auf Trudel 200 Quadratmeter Segel setzen. „Die Segel können wir bis Windstärke 6 setzen, die Masten bis Stärke 8. Heute haben wir 8“, sagt einer der Crewmitglieder, die die Kogge am Eugen-Bolz-Platz startklar machen. Die Kogge wurde 1989 speziell für den Markt gebaut. Das hölzerne Schiff ist aber nicht nur einzigartiges Wiedererkennungsmerkmal, sondern es lässt sich hervorragend als Bar nutzen.

Käse Tommi ist am Start Der Eventmanager des Hamburger Fischmarkts, Christian Hempel, berichtet, dass in diesem Jahr 17 Händler die typischen Spezialitäten aus Hamburg in Rottenburg anbieten. Dazu gehören zum Beispiel Scholle mit Bratkartoffeln, gerösteter Aal, Nordseekrabben oder Backfisch. Dazu gibt es Jever vom Fass und verschiedene Weine. Erstmals dürfen sich die Rottenburger auf einen Original Hamburger Marktschreier freuen: Käse Tommi wird mit viel Klönschnack und Seemannsgarn seinen französischen Käse unter die Leute bringen.

Die Hamburger sind von Rottenburg begeistert. Fischverkäufer Niklas Haase berichtet von dem warmen Empfang, den er in der Bischofsstadt am Neckar erlebt habe. Er habe bemerkt, dass der Fischmarkt hier sogar bei jungen Leuten auf großen Interesse stoße. „Die maritime Atmosphäre wird gut angenommen“, erzählt er in seinem typischen Hamburger Dialekt.

Außer Jever-Bier vom Fass werden auch Weine beim Hamburger Fischmarkt angeboten. Foto: Daniel Begemann

Rottenburger sind begeistert

Schon vor zwei Jahren sei der Fischmarkt in Rottenburg so gut angekommen, dass mehrmals Ware habe nachbestellt werden müssen, erzählt Eventmanager Hempel. Schon jetzt stehe fest, dass der Markt auch im kommenden Jahr wieder kommen möchte. Wie Simone Schmid von der Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG) berichtet, sei der Fischmarkt im vergangenen Jahr lediglich deshalb ausgefallen, weil es sonst zu Terminüberschneidungen mit dem Stadtjubiläum gekommen wäre.

Der Fischmarkt auf Reisen lebt von der Begeisterung der Menschen für sein maritimes Flair. Denn die schwächelnde Wirtschaft und Kostendruck bekommt der Markt genauso zu spüren wie seine Kunden. Besonders die Logistik und Dienstleister seien teurer geworden, sagt Hempel. „Das Geschäft ist ein bisschen zurückgegangen“, berichtet er.

Hannes Kröger singt

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen strahlen die Hamburger nichts als gute Laune, Gelassenheit und Optimismus aus. Perfekt machen wollen sie das Nordische Feeling auch mit musikalischer Unterhaltung: Hannes Kröger, bekannt als der singende Seemann, tritt jeden Tag ab 14 Uhr am Eugen-Bolz-Platz auf. Am Sonntag, 21. September, tritt ab 15 Uhr der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Rottenburg auf.

Der Busverkehr bis zum Eugen-Bolz-Platz soll während der Hamburger Markttage übrigens weiterlaufen. Das bestätigt Simone Schmid von der WTG. Die Besucher können also direkt am Hamburger Fischmarkt von Bord gehen.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Sonntag

Der Hamburger Fischmarkt in Rottenburg ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, 17. bis 21. September. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr.