Hamburger Fischmarkt in Rottenburg: Marktschreier-Legende Käse Tommi ist an Bord

Am Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg werden auf der Kogge Trudel die Segel gesetzt. Der Hamburger Fischmarkt bringt ab Mittwoch maritimes Flair in die Neckarstadt.
Windstärke 8 in Rottenburg am Eugen-Bolz-Platz: Das ist gerade noch nicht zu stürmisch, um am Montagmittag die Masten an der Hanse-Kogge Trudel aufzurichten. Das sowohl in der Länge wie auch in der Höhe zwölf Meter messende und zehn Tonnen schwere Holzschiff ist das Markenzeichen des Hamburger Fischmarkts auf Reisen. Seine Fahrt nach Rottenburg hat es aber nicht etwa auf dem Neckar unternommen, sondern per Sattelzug. Wenn der Wind in Rottenburg von Mittwoch bis Sonntag nicht zu stark ist, können die Hamburger auf Trudel 200 Quadratmeter Segel setzen. „Die Segel können wir bis Windstärke 6 setzen, die Masten bis Stärke 8. Heute haben wir 8“, sagt einer der Crewmitglieder, die die Kogge am Eugen-Bolz-Platz startklar machen. Die Kogge wurde 1989 speziell für den Markt gebaut. Das hölzerne Schiff ist aber nicht nur einzigartiges Wiedererkennungsmerkmal, sondern es lässt sich hervorragend als Bar nutzen.