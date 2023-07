In einem Modekaufhaus in Hamburg entdeckt ein Mitarbeiter eine tote Frau in einem für Kunden nicht zugänglichen Raum. Wie sie dorthin kam, ist unklar. Auch weitere Details sind noch unklar.

Eine tote Frau ist in einem Hamburger Modekaufhaus entdeckt worden. Am Montagnachmittag fand ein Mitarbeiter die Leiche in einem für Kunden nicht zugänglichen Raum. Das sagte ein Sprecher der Polizei in der Hansestadt am Freitag. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor.

Die Identität der Toten war demnach noch nicht zweifelsfrei geklärt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt. Unklar war zunächst auch, wie die Frau in den nicht öffentlichen Bereich des Kaufhauses gelangt war.