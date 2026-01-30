Hamburg: 25-Jähriger zerrt 18-Jährige vor U-Bahn – beide sterben

Tödlicher Vorfall in einer Hamburger U-Bahnstation: Ein 25-Jähriger zieht eine junge Frau vor die U-Bahn, beide sterben. Die Polizei teilt neue Erkenntnisse mit.

Nach dem Tod einer 18 Jahre alten Frau und eines 25 Jahre alten Mannes auf den Gleisen einer Hamburger U-Bahnstation ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe der Mann die Frau gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt.

Bei dem 25-Jährigen handele es sich um einen Südsudanesen. Die Nationalität der 18-Jährigen ist bislang nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei nicht davon aus, dass sich die beiden kannten. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Heute sollen Videoaufnahmen ausgewertet und Zeugen befragt werden. Es werde alles getan, um an Informationen zu dem Vorfall zu kommen.

Keine Spuren mehr am Morgen danach

Nach dem tödlichen Vorfall waren in der Nacht viele Rettungskräfte und Polizeibeamte in und vor der Station unterwegs. Polizisten sicherten die Eingänge ab, damit keine Unbefugten die Station betreten. Die beiden Toten wurden in der Nacht in Holzsärgen über die Rolltreppen aus dem U-Bahnhof gebracht. Zeuginnen und Zeugen des tödlichen Vorfalls wurden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

Am Morgen danach wiesen keine Spuren darauf hin, dass in dem U-Bahnhof in der Nacht zwei Menschen starben. Am Vormittag war auf den Bahnsteigen sowie den Zugängen zunächst keine Polizei zu sehen. Auch Blumen oder Kerzen lagen zunächst nicht am Bahnsteig oder im Bahnhof.

U-Bahnverkehr am Abend unterbrochen

Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt war wegen des Vorfalls zeitweise unterbrochen worden. Inzwischen ist die Linie U1 ist wieder normal unterwegs, wie aus der App des Hamburger Verkehrsverbundes hervorging.