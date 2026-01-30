Hamburg: 25-Jähriger zerrt 18-Jährige vor U-Bahn – beide sterben

Tödlicher Vorfall in einer Hamburger U-Bahnstation: Ein 25-Jähriger zieht eine junge Frau vor die U-Bahn, beide sterben. Die Polizei teilt neue Erkenntnisse mit.
Nach dem Tod einer 18 Jahre alten Frau und eines 25 Jahre alten Mannes auf den Gleisen einer Hamburger U-Bahnstation ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek Markt aufgehalten. Dann habe der Mann die Frau gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt.