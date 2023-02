1 Die Kornnatter ist zwar ungefährlich für den Menschen, doch auch ihre Haltung könnte künftig verboten werden. Foto: Gabbert

Schlangen oder Echsen in privaten Haushalten? Für Grünen-Politiker Cem Özdemir offenbar ein Dorn im Auge. Er fordert strengere Regeln, sogar ein Verbot steht im Raum. Rottweiler Tierschützer haben eine klare Meinung.















Rottweil - Hund, Katze oder Maus: ja. Schlangen, Echsen oder Spinnen: nein. So oder so ähnlich könnte in Zukunft eine Art Liste aussehen, die Landwirtschaftsminister Özdemir kürzlich in einem Interview ins Gespräch gebracht hat. Der Grünen-Politiker fordert darin strengere Regeln bei der Haltung von exotischen Tieren in privaten Haushalten. Ganz im Sinne der Partei-DNA spricht er auch von klaren Vorgaben seitens der Regierung. Zwar umschifft er dabei gekonnt das Wort Verbot, doch die Worte klingen eindeutend: Özdemir möchte in Zukunft vorgeben, welche Tiere zu Hause gehalten werden dürfen und welche eben nicht.