Halteverbot an Grundschule?: Elterntaxis sorgen in Kippenheimweiler für Ärger

Von Rathaussturm bis Kinderfasent Das planen die Schuttertäler Narren ab dem Schmutzigen Donnerstag

Rathaussturm, Hemdglunkerumzug, Kinderfastnacht: Die drei Ortsteile Schuttertal, Dörlinbach und Schweighausen startet am Schmutzigen Donnerstag in die heiße Phase der Fasent. Unsere Redaktion zeigt, was wann und wo geboten ist.