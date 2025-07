Haltestellen in Weil am Rhein: Sanierung steht an

Der Fahrbahnbelag an Bushaltebuchten ist einer starken Belastung ausgesetzt. Busse sind tonnenschwer und bremsen oft an derselben Stelle. Das führt dann zu Rissen, Spurrinnen und Materialermüdung. Auch Witterungseinflüsse wie Frost, Regen oder Hitze setzen dem Belag zu. Die Fläche wird uneben und die Bordsteine können beschädigt sein. Solche Stolperfallen gilt es im Sinne der Sicherheit der Fahrgäste auszumerzen. Besonders für ältere Menschen und gehandicapte Menschen ist die Gefahr groß, heißt es in einer Mitteilung.

Regelmäßig werden auch in Weil am Rhein die Asphaltflächen von Bushaltebuchen saniert. Diesmal sind die beiden Bushaltestellen „Rathaus“ an der Reihe. Es gibt zwei Bauabschnitte: Die Nordbucht ist voraussichtlich vom 7. bis 11. Juli an der Reihe, die Südseite anschließend vom 14. bis zum 18. Juli.

Lesen Sie auch

Fahrgäste der Linien 6, 16 und 66 weichen im Zeitraum der Arbeiten auf die Haltestellen Marktstraße oder Bahnhof/Zentrum aus, die nur rund 200 bis 260 Meter entfernt liegen. Bei der Linie 12 ist nur die Südbucht-Sanierung betroffen. Der Grund: Der Bus wendet hier und fährt somit nur in eine Richtung. Hier gilt es auf die Haltestellen Marktstraße und Bahnhof/Zentrum auszuweichen.

Nur die 55 in Richtung Basel verfügt während der Renovierung der Nordbucht über keine Folgehaltestelle in der Nähe. Der Bus fährt nämlich am Schlaufenkreisel in Richtung Betriebshof. Sprich: Alternative Haltestelle ist Marktstraße.