Haltepunkte bei Calw: So parken Fahrräder bei der Hesse-Bahn

Die Anrainerkommunen haben sich auf ein System geeinigt, mit dem die künftigen Hessebahn-Fahrgäste ihre Räder sicher abstellen können. Das soll per App buchbar sein.
Am 31. Januar ist es endlich soweit. Die Hermann-Hesse-Bahn befördert zum ersten Mal Passagiere. Das ganze Projekt kostet inzwischen 207 Millionen Euro. 80 Millionen Euro davon werden für den Umwelt- und Artenschutz fällig. Allein für die Trennwandkonstruktionen in den Tunneln bei Calw und Althengstett zum Schutz der Fledermäuse fallen rund 24 Millionen Euro an. Die Fledermaus mauserte sich in den letzten Jahren zum inoffiziellen Wappentier des Bahnprojekts.