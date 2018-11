Halsach Wildparker bereiten in Bollenbach weiter Sorgen

Neu im Team der Erzieherinnen im Kindergarten sei Luisa Echle, so Gutmann. Als Integrationshilfe für ein sehbehindertes Kind ist Andrea Lehmann mit im Boot. Der neue Auszubildende heißt Simon Haller. Die Öffnungs- und Ferienzeiten sind gleich geblieben. In der "Arche Noah" sind 42 Kinder, die älter als drei Jahre sind, und 15 jüngere Kinder untergebracht. Es werden Kinder ab zwei Jahren aufgenommen. Jüngere kommen nach Haslach in die Krippe. Insgesamt könnten 72 Kinder betreut werden. "Wir haben noch etwas Luft", so Gutmann. Die Kindergartenleitung orientiert sich am Bildungsplan Baden-Württemberg. "Alle Kinder sollen sich wohl fühlen", betont die Leiterin den Grundsatz. Ortsvorsteher Andreas Isenmann versprach einen neuen Belag für die in die Jahre gekommene Holzterrasse des Kindergartens. Der Rat habe das bereits beschlossen.

Wichtige Maßnahmen für das kommende Jahr sind seiner Meinung nach der Hochwasserschutz und Verbesserungsmaßnahmen im Allmendweg im Bereich der Gärtnerei Göppert. Wünschenswert sei eine Verbesserung im Bereich der Glascontainer. Genügend Platz für Autos sei geplant gewesen, nun müssten die Fahrer auf der Straße halten, wenn sie Glas entsorgen wollen. Das soll geändert werden.

In der weiteren Zukunft sollen die Bereiche um Rathaus, Kirche und Kriegerdenkmal umgestaltet werden. Verschiedene Straßen sollen saniert werden. Der erste Abschnitt des Baugebiets Zillmatt ist kurz vor der Vollendung. Weitere Bauplätze im zweiten Abschnitt sollen erst bei entsprechend hoher Nachfrage geschaffen werden, so der Ortsvorsteher. Der Ortschaftsrat beschloss einstimmig, dem Haslacher Gemeinderat zu empfehlen, die Maßnahmen in den Haushalt 2019 einzustellen.