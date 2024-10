Halloweenparty in Hechingen: Gruselspaß und Partystimmung – Das erwartet die Gäste

1 Eine Halloween-Party wird auf dem Domäne-Areal in Hechingen gefeiert. Foto: Pixabay

Bei einer neuartigen Ü30-Halloweenparty dürfen sich die Gäste des Domäne-Areals auf Musik von DJ Marcello und jede Menge Schaurigkeiten freuen. Mit diesem Konzept ist die Veranstaltung die einzige im Zollernalbkreis.









„Die gruseligste Nacht des Jahres für Geister und Dämonen“ verspricht die Ü30-Halloweenparty auf dem Hofgut Domäne in Hechingen zu werden. So verwandelt sich die Eventlocation La Paz am Donnerstag, 31. Oktober, in einen düstere Party-Ort; veranstaltet wird das neuartige Fest von Marc Unger und seiner Agentur „Mono Events“. Das müssen Partygäste zu der Feier wissen: