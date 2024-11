Nach zehn Jahren Pause wurde in der Nagolder Stadtkirche wieder eine Churchnight gefeiert. In Albstadt vergnügten sich die Gäste bei einer Halloween-Kneipennacht.

Was sonst noch los war? Wir haben eine Übersicht zusammengetragen.

Das Museumsfest im Franziskaner und der verkaufsoffene Sonntag erwiesen sich in Villingen einmal mehr als eine „runde Sache“ und Kultur und Handel als ideale Partner für den Aktionstag. Beim bunten Programm kam die ganze Familie auf ihre Kosten.

Die Pfohrener Feuerwehrkapelle lud zu ihrem Jahreskonzert ein und hatte zwei Mall volles Haus. Der Mix aus Show und Musik fesselt die Besucher.

Kreis Rottweil

Mit der SWR1-Disco verwandelt sich die Tanzfläche im Sulzer Backsteinbau zum Dancefloor. Hits von Tina Turner, Abba, Whitney Houston, den Rolling Stones, Eurythmics und vielen anderen Musikgrößen sorgen für beste Stimmung.

Zu einem Konzert hatten die Orgelfreunde Stadtkirche Oberndorf zum Gedenktag der Reformation in die evangelische Stadtkirche geladen.

Die kultigste Nacht Albstadts hat mit der "Halloween-Kneipennacht" einmal mehr die (Lebens-)Geister geweckt.

Das Nautle-Theater serviert „Tequila, Bier und Buttermilch“ : Die Premiere des Dreiakters am im Pfarrsaal in Gauselfingen ist gelungen.

Im Schieferhaus in Dormettingen wurde schaurig durch die Halloween-Nacht gefeiert. Drei DJs sorgten für gute Stimmung. „Se werred sich vor lache nemme hebe kenne“, mit diesem Versprechen hielt Werner Gaus am Sonntagmittag in der Hechinger Stadthalla Wort.

Gruselstimmung und Partyspaß waren am Donnerstagabend in Empfingen angesagt. Das wollten sich viele Halloween-Fans nicht entgehen lassen.

Der Rohrdorfer „Förderverein für Kultur und Gemeinschaft“ hatte zu seiner zweiten Halloween-Party alle Dorfbewohner dazu eingeladen, gemeinsam das Fest des vergnüglichen Grusels zu feiern.

Das Horber Quartier 77 entwickelt sich zum Geheimtipp für Kartensammler. Eine Card Show fand am Samstag statt – mit so viel Erfolg, dass weitere Sammlerevents folgen sollen.

In der Kniebishalle in Freudenstadt spielten am Wochenenden die „Original Schwarzwälder Musikanten“. Entsprechend viele Besucher waren gekommen, um zu feiern und mitzusingen.

Das Gesang- und Comedy-Ensemble „AcaBellas“ hat das überwiegend weibliche Publikum in Baiersbronn begeistert. Die wenigen Männer, die sich in die Schwarzwaldhalle getraut hatten, mussten dafür einiges über sich ergehen lassen.

Nach zehnjähriger Pause gab es in Nagolds Stadtkirche am Reformationstag endlich wieder eine Churchnight. Das Programm sprach alle Generationen an.

Das Bibel-Musical „Petrus – der Apostel“ lockte mehr als 500 Besucher in die Calmbacher Enztalhalle.

Der Romantikklassiker „Ghost – Nachricht von Sam“ hat eine umjubelte Premiere gefeiert. Das Publikum in der Hornberger Stadthalle spendete dem Herbststück des Historischen Vereins am Freitagabend begeisterte Standing Ovations.

Das verlängerte Wochenende der Blumenschau in Lahr gehörte am Freitag den Chören und am Sonntag der Blasmusik. Am Samstagabend zog die lange Nacht ebenfalls viele Besucher in die Stadt.