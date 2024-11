Halloween-Nacht: Randale zu Halloween - Angriff auf Bürgermeister in NRW

2 In Marl wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und auch der Bürgermeister zur Zielscheibe. Foto: Christoph Reichwein/dpa

In der Halloween-Nacht hatte die Polizei in mehreren deutschen Städten gut zu tun. Überwiegend blieb es bei Ruhestörungen und Böllerwürfen ohne Verletzte. Doch nicht überall.









Berlin/ Marl - In der Halloween-Nacht ist es in mehreren deutschen Städten zu Angriffen auf Einsatzkräfte und Randale gekommen. Allein in Berlin nahmen Polizisten nach einer ersten Bilanz 132 Menschen vorübergehend fest, wie eine Sprecherin sagte. Es seien 23 Verfahren eingeleitet worden. Im nordrhein-westfälischen Marl griffen Vermummte Kräfte von Polizei und Feuerwehr sowie den Bürgermeister mit Steinen, Böllern und brennenden Einkaufswagen an, wie die Polizei mitteilte.