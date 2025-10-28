Halloween Movie Night: Grusel, Popcorn und Gänsehaut im Kino im Rheincenter

1 Wer verkleidet kommt, bekommt eine kleine Portion Popcorn geschenkt. Foto: Pixabay Gleich fünf Horror-Filme laufen an Halloween im Spätprogramm des Kinos in Weil am Rhein. Darunter ist auch ein Klassiker von 1978.







Mit einer „Halloween Movie Night“ lockt das Weiler Kino im Rheincenter Nachtschwärmer am Freitag, 31. Oktober, in die Kinosessel. Sage und schreibe fünf Filme werden dort nach 22 Uhr zum Sonderpreis von 6,90 Euro gezeigt. Neben dem regulär laufenden Film „Black Phone 2“ mit Ethan Hawke um 23 Uhr wird der Film „Conjuring 4“ um 22.45 Uhr sowie der in dieser Woche neu gestartete „Dracula – Die Auferstehung“ um 22.50 Uhr gezeigt. Alle drei laufen auch am Samstag, 1. November. Nur am Freitag, 31. Oktober, wird der Streifen „Terrifier 3“ (2024) um 23 Uhr und „I spit on your Grave“, ein Kultklassiker aus dem Jahr 1978, um 22.40 Uhr gezeigt. Verkleidet kommen lohnt sich, heißt es in der Ankündigung. Vom Veranstalter gibt es dafür eine Packung Mini-Popcorn geschenkt.