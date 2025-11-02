Halloween in Rheinfelden: Bei Hiltpolds im Garten geht es schaurig zu

Seit sieben Jahren verwandelt Nicole Hiltpold für einen Abend ihren Garten in eine schaurig-schöne Halloween-Hochburg. Das Spektakel lockt immer mehr Publikum an.
Seit einiger Zeit kommen verschiedene Elemente des nordamerikanischen Halloween-Brauches immer mehr zu bei uns an. Kürbisse gibt es ja schon lange, mittlerweile sind aber auch Skelette, Hexen oder Spinnen vermehrt zu sehen. Aber will man alles auf einmal, muss man in der Rheinfelder Siedlung zu Nicole Hiltpold in die Vogteistraße kommen. Nach einer baustellenbedingten Pause hat sie in diesem Jahr wieder nach Wochen langer Vorbereitung ihren Vorgarten gruselig eingerichtet – für einen Abend!