2 Schaurige Gestalten tauchen an Halloween am Gruselhaus von Betra auf. Foto: Hellstern

In Betra zelebrieren zahlreiche Menschen Halloween mit besonders viel Sinn für das Gruseln und für Kreativität. Da gibt es beispielsweise ein echtes Gruselhaus. Aber auch für Kinder ist etwas geboten.















Horb-Betra - Auch in diesem Jahr spukte es in Betra wieder gewaltig. Steffen Woop und seine Freunde boten an Halloween Gruseliges. Sie haben Geister, Hexen und Totgeglaubte für ein paar Stunden zum Leben erweckt und für etliche Gänsehautmomente gesorgt. Umgeben von riesigen Spinnen, Skeletten und Totenköpfen fühlte man sich buchstäblich wie im Geisterhaus. Überall bewegte sich etwas, insbesondere dort, wo man es gar nicht erwartete. Untermalt mit unheimlichen Geräuschen, Lichteffekten und Nebelschwaden entstand eine gespensterhafte Szenerie, durch die man den Weg zu den Süßigkeiten finden musste.

Inspirationen aus Amerika

Dabei lief es den Kindern aber auch den Erwachsenen kalt den Rücken herunter und es gruselte einem ungeheuerlich. Den ganzen Abend über kommen immer wieder neue Besucher, um den Grusel zu erleben. Das Haus ist inzwischen Anziehungspunkt für den ganzen Ort. Steffen Woop brachte seine Begeisterung für Halloween aus seinen Aufenthalten in Amerika mit nach Hause. Jedes Jahr lässt er sich wieder was Neues einfallen.

Halloween-Spaß für Kinder

Auch im Betraer Vereinsleben hat der Halloween-Spaß Einkehr gehalten. Seit mehreren Jahren lädt die Narrenzunft die Betraer Kinder zum traditionellen Kürbisschnitzen in die Narrenhalle in der Flurstraße ein. Mit Messer und Löffeln bearbeiten die Kinder die Kürbisse und geben ihnen ganz individuelle Gesichter, die besonders in der Dunkelheit schön leuchten. 29 Kinder waren am Werke und wurden von Katja Schiller von der Narrenzunft und einigen Eltern betreut. Nach dem Schnitzen fand in der Narrenhalle eine Halloween-Party statt, die allen viel Spaß machte. Die Kinder erhielten "gruselige Steaks" und Getränke.