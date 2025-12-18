Hallenturnier in Neubulach: Viele Derbys, eine Premiere und „Unterhaltung pur“

Direkt nach Weihnachten startet in Neubulach wieder das längste Hallenturnier im Kreis Calw: Vier Tage lang – vom 27. bis zum 30. Dezember – dauert der Budenzauber in Neubulach.

Ein Derby nach dem anderen geht vier Tage lang beim Hallenturnier des SC Neubulach über die Bühne. Kein Wunder, denn 19 der 20 teilnehmenden Mannschaften beim SV-Cup kommen aus dem Kreis Calw. Und genau das macht für Hilmi Sahin auch den ganz besonderes Reiz aus: „Dieses Turnier ist uns als Verein sehr wichtig. Ganz viele Mannschaften und Spieler aus der Region kommen zusammen. Das Turnier macht allen Spaß. Das ist Unterhaltung pur“, unterstreicht der Spielleiter des SC Neubulach.

Sportlich wird vom 27. bis 30. Dezember eine breite Palette in der Neubulacher Sporthalle geboten – von der Bezirksliga bis zur Kreisliga B. Zudem sind drei U19-Teams im Rennen. „Ich habe schon mehrere Hallenturniere gesehen, bei denen Herren-Mannschaften von A-Jugend-Teams richtig geschockt wurden“, sagt Sahin, der sich somit ganz besonders auf den ältesten Nachwuchs der SG Oberes Nagoldtal, der SG Egenhausen/Wart und der Spvgg Holzgerlingen freut.

TSV Möttlingen nachgerückt

Turnierfavoriten sind für Sahin aber Herren-Mannschaften. „Klar gehe ich auf den SV Gültlingen, der das Turnier zuletzt dreimal in Folge gewonnen hat. Aber mein Favorit ist der TSV Altensteig. Das sind gute Hallenkicker, technisch sehr stark und es geht bei denen immer schnell nach vorne“, weiß der Neubulacher Spielleiter. Auch die Bezirksligisten TSV Möttlingen, der anstelle des SC Neubulach III nachgerückt ist, und VfL Nagold II dürften wohl ein Wörtchen mitreden.

Seine Hallenpremiere feiert in Neubulach der Clube Portuguese Ebhausen, der erst seit dieser Saison am Spielbetrieb teilnimmt, allerdings nur in der WFV-Freizeitliga. „Die waren eine der ersten Mannschaften, die zugesagt haben. Bei denen bin ich ganz besonders gespannt, wie die mithalten“, meint Sahin und unterstreicht: „Auf neue Namen freuen wir uns in Neubulach immer.“

Der SC Neubulach selbst wird mit zwei Mannschaften am eigenen Turnier teilnehmen. „Ich hoffe, dass wir mit unseren beiden Teams gut mitspielen. Es ist schließlich ein Heimspiel“, sagt Sahin.

Das ist der Zeitplan

Das Eröffnungsspiel bestreiten am 27. Dezember ab 17 Uhr der VfL Nagold II und der TSV Möttlingen. Ausgetragen werden am ersten Tag bis 22 Uhr die Vorrundenspiele der Gruppen A und B. Am 28. Dezember sind ebenfalls zwischen 17 Uhr 22 Uhr die Gruppen C und D an der Reihe. Am 29. Dezember sind zwischen 16 und 22 Uhr die Zwischenrunden an der Reihe, für die sich alle Mannschaften qualifizieren. Der 30. Dezember beginnt mit der finalen Zwischenrunde ab 15.30 Uhr. Die Viertelfinale stehen ab 18.40 Uhr an und die Halbfinale ab 20 Uhr. Das Endspiel soll um 21.10 Uhr angepfiffen werden. Die Spieldauer beträgt jeweils 14 Minuten. Gruppe A: VfL Nagold II, Spvgg Wart/Ebershardt, FV Calw, SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg, TSV Möttlingen.

Gruppe B: SC Neubulach, Zrinski Calw, TSV Altensteig, SG Hirsau/Oberkollbach, SG Oberes Nagoldtal U19.

Gruppe C: SV Gültlingen, VfL Stammheim, SC Neubulach II, TSV Rohrdorf, SG Egenhausen/Wart U19.

Gruppe D: SV Schönbronn, TSV Haiterbach, SG Teinachtal, CP Ebhausen, Spvgg Holzgerlingen U19.