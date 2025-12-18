Hallenturnier in Neubulach: Viele Derbys, eine Premiere und „Unterhaltung pur“

Direkt nach Weihnachten startet in Neubulach wieder das längste Hallenturnier im Kreis Calw: Vier Tage lang – vom 27. bis zum 30. Dezember – dauert der Budenzauber in Neubulach.
Ein Derby nach dem anderen geht vier Tage lang beim Hallenturnier des SC Neubulach über die Bühne. Kein Wunder, denn 19 der 20 teilnehmenden Mannschaften beim SV-Cup kommen aus dem Kreis Calw. Und genau das macht für Hilmi Sahin auch den ganz besonderes Reiz aus: „Dieses Turnier ist uns als Verein sehr wichtig. Ganz viele Mannschaften und Spieler aus der Region kommen zusammen. Das Turnier macht allen Spaß. Das ist Unterhaltung pur“, unterstreicht der Spielleiter des SC Neubulach.