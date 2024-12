Hallenturnier in Herrenberg

1 Der VfL Nagold im Angriff Foto: Jürgen Renner

Der VfL Nagold hatte im letzten Jahr den Titel beim Herrenberger Hallenfußballturnier gewonnen. Das wollte der Club wiederholen.









In der Vorrunde wurde der VfL Nagold in der Gruppe B seiner Favoritenrolle gerecht und ebnete mit drei Siegen gegen Affstätt (5:1), Nufringen (3:1) und Oberjesingen (4:1) den Weg in die Zwischenrunde.